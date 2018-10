Lesionado, Vertonghen ficará afastado do Tottenham pelo menos até dezembro

O Tottenham divulgou nesta quinta-feira que o zagueiro Jan Vertonghen ficará afastado do futebol ao menos até dezembro. O jogador belga sofreu uma lesão muscular ainda no fim do mês passado e vinha sendo monitorado pelo departamento médico do clube, que informou uma atualização de seu estado.

De acordo com o comunicado publicado pelo Tottenham, Vertonghen respondeu bem ao início do tratamento. No entanto, a lesão na parte posterior de sua coxa direita não é das mais simples e deverá impedir que o zagueiro treine pelos próximos dois meses.

Com o longo período de afastamento, Vertonghen só deverá voltar a vestir a camisa do Tottenham nos últimos jogos do ano. O zagueiro sofreu a lesão durante a vitória por 2 a 0 sobre o Huddersfield no último dia 29.

Com o afastamento, Vertonghen perderá pelo menos as partidas contra West Ham, Manchester City, Wolverhampton, Crystal Palace, Chelsea e Arsenal pelo Inglês, além dos duelos com PSV e Inter de Milão pela Liga dos Campeões.