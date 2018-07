Lesionado, Victorino desfalca Cruzeiro em estreia O técnico Cuca definiu os 19 jogadores relacionados para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, diante do Figueirense, neste domingo, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O único desfalque da equipe será o zagueiro Victorino, que sentiu dores musculares e foi vetado.