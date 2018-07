Lesionado, volante Javi Martínez só volta ao Bayern em 2015

O Bayern de Munique confirmou nesta quinta-feira que ficará sem Javi Martinez pela maior parte da temporada 2014/2015 do futebol europeu após o volante espanhol romper os ligamentos do joelho esquerdo na última quarta-feira, durante a derrota por 2 a 0 para o Borussia Dortmund, na disputa da Supercopa da Alemanha.

O duelo em Dortmund abriu a temporada do futebol alemão, que Javi Martínez acompanhará na sua maior parte longe dos gramados. O Bayern, em um comunicado publicado no seu site oficial, explicou que os exames médicos "confirmaram os temores" de que o volante havia rompido os ligamentos.

O atual campeão alemão explicou que Javi Martínez ficará sem atuar "ao menos pelo resto do ano". O volante espanhol vai passar por uma cirurgia nos Estados Unidos e, em seguida, vai retornar para a Alemanha, onde iniciará o processo de recuperação.

O jogador, de 25 anos, disse que está "muito triste" pela lesão que atrapalhou a sua terceira temporada pelo Bayern. "Amanhã começo (a recuperação) para voltar ainda mais forte, com mais vontade", disse Javi Martínez, em um vídeo publicado no seu perfil publicado no Facebook. "Voltarei".

Javi Martínez se lesionou aos 31 minutos do primeiro tempo, quando tentou chutar a bola, mas acabou acertando Marcel Schmelzer, do Borussia Dortmund. Agora, vai iniciar um longo processo de recuperação até retornar ao futebol.