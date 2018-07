Lesionado, volante Yaya Touré desfalcará Manchester City por até 15 dias

MANCHESTER - O Manchester City terá um importante desfalque em parte desta reta final de Campeonato Inglês. O volante Yaya Touré sofreu uma lesão muscular na perna direita, passou por exames e terá que ficar afastado dos gramados por um período entre dez e 15 dias. A confirmação foi dada pelo técnico da equipe, Manuel Pellegrini, nesta terça-feira.

"O Yaya sofreu uma lesão muscular, vamos ver com o médico quantos dias (o jogador ficará fora)", disse o treinador. "Talvez não seja tão grave quanto pensamos de início, mas ele precisa de dez dias a duas semanas para se recuperar", completou.

Touré sentiu a contusão na derrota por 3 a 2 para o Liverpool, no último domingo. Ainda no primeiro tempo, o volante tentou arriscar um chute e levou a mão à virilha da perna direita. Momentos depois, caiu no gramado e precisou ser substituído.

Após a partida, Pellegrini chegou a dizer que temia perder o jogador para o restante da temporada, o que não acontecerá. Touré, no entanto, de fato desfalcará o City em partidas importantes. Ele deverá perder três dos seis jogos restantes no Campeonato Inglês, contra Sunderland, West Bromwich e Crystal Palace. Sua equipe é a terceira na tabela, com 70 pontos, sete atrás do líder Liverpool, e ainda sonha com o título.