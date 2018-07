Lesionado, Wayne Rooney é confirmado por Moyes no Manchester United

MUNIQUE - O técnico David Moyes confirmou nesta terça-feira que Wayne Rooney estará em campo de qualquer forma no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Bayern de Munique, nesta quarta, na Alemanha. O atacante sofre por causa de uma lesão no dedão de um de seus pés, mas o treinador avisou que ele atuará mesmo que para isso seja necessário receber uma infiltração de um analgésico no local.

Principal jogador da equipe inglesa, Rooney é visto como fundamental para a possível classificação à semifinal, depois de os dois times terem empatado por 1 a 1 no duelo de ida, em Manchester. "Ele definitivamente irá jogar. Faremos de tudo para poder tê-lo em campo. Ele está feliz por tomar uma injeção", disse o comandante, em entrevista coletiva, se referindo à infiltração ao qual o atleta deverá ser submetido.

Por causa do problema no dedo do pé, Rooney ficou fora do jogo contra o Newcastle, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, sendo que a lesão foi sofrida no jogo de ida das quartas de final com o Bayern. E, embora o astro da equipe não esteja na melhor de suas condições, Moyes exibiu grande confiança na classificação do seu time diante do favorito Bayern.

"Nós podemos e vamos jogar melhor do que na primeira partida e temos de jogar melhor para progredirmos. Precisamos de uma bom desempenho de todos", ressaltou o técnico, que contou com a volta de Rooney aos treinos com o resto do elenco do Manchester nesta terça. Com o seu grande astro em campo, a equipe inglesa precisa marcar ao menos uma vez para poder ir à semifinal, tendo em vista o gol que tomou atuando em casa.