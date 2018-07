Lesionado, Wellington Silva desfalca Inter por 3 semanas

A comissão técnica do Internacional confirmou nesta segunda-feira que o time sofreu uma baixa para os seus próximos compromissos. O lateral-direito Wellington Silva sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda e vai desfalcar o time gaúcho por pelo menos três semanas.

Wellington Silva se contundiu no último sábado, durante a derrota do Inter por 1 a 0 para o Atlético Mineiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído. O lateral, então, passou por avaliação detalhada, que confirmou a lesão muscular do jogador.

Em Belo Horizonte, Wellington Silva foi substituído por Claudio Winck, que é o favorito para substituir o jogador nos próximos compromissos do Inter. Outra opção à disposição do técnico Abel Braga é Gilberto.

O Inter iniciou na manhã desta segunda-feira a preparação para o jogo com o Bahia, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, com um treinamento no CT do Parque Gigante. Os jogadores que não enfrentaram o Atlético-MG fizeram um treino físico no campo, enquanto os titulares trabalharam na academia e correram em volta do gramado.