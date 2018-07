Lesionado, Xavi deverá desfalcar Barcelona no sábado

O meia Xavi se tornou nesta quinta-feira uma dúvida do Barcelona para o confronto deste sábado, contra o Celta de Vigo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão confirmou que o jogador se apresentou ao time com uma lesão no bíceps femoral da perna direita, depois de ter defendido a seleção espanhola nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

O departamento médico do clube revelou que o jogador foi submetido a um trabalho de fisioterapia nesta quinta e destacou que "sua evolução marcará a disponibilidade para o próximo jogo". A tendência é a de que Xavi seja descartado deste confronto de sábado, até porque o Barça segue disparado na liderança do torneio nacional e já vislumbra os confrontos que fará contra o Paris Saint-Germain pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Ao confirmar a lesão de Xavi, o Barcelona também salientou que, no início de fevereiro, o jogador sofreu uma lesão muscular no bíceps da mesma perna direita, fato que acabou deixando o meio-campista fora de várias partidas do time no Campeonato Espanhol e também de um amistoso da seleção espanhola em Doha.

Desta forma, Xavi também se tornou preocupação do técnico Tito Vilanova para o duelo de ida contra o PSG, na próxima terça-feira, em Paris. O jogo contra o Celta, por sinal, poderá marcar a volta de Vilanova ao banco do Barça, depois de três meses realizando tratamento contra um câncer nos Estados Unidos.

O certo é que para este duelo de sábado o Barça já não terá o atacante Pedro, que sofreu lesão muscular na perna esquerda com a seleção espanhola na vitória por 1 a 0 sobre a França, na última terça-feira. O time também não contará com Puyol, Adriano e Jordi Alba, também lesionados, enquanto o goleiro Víctor Valdés terá de cumprir suspensão e é outro desfalque.