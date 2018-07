Lesionado, zagueiro Giménez desfalca o Atlético de Madrid no clássico de terça

O Atlético de Madrid terá uma baixa importante para o clássico diante do Real nesta terça-feira, pela semifinal da Liga dos Campeões. O zagueiro José Giménez foi vetado para o confronto neste domingo, um dia depois de se contundir na goleada por 5 a 0 sobre o Las Palmas.

Giménez precisou ser substituído no segundo tempo diante do Las Palmas sentindo dores na perna esquerda. O zagueiro uruguaio foi submetido a exames médicos, que diagnosticaram "uma lesão de grau 2 no músculo adutor maior da perna esquerda", segundo informou o clube, que não deu prazo para a recuperação do jogador.

No sábado, Giménez atuou na vaga de seu compatriota, o titular Godín, que estava suspenso. Sem ele, a tendência é que o mesmo Godín forme a dupla de zaga do Atlético com Savic no confronto desta terça-feira, que acontecerá no Santiago Bernabéu e abre a disputa por uma vaga na final da Liga dos Campeões. A volta será dia 10 de maio, no Vicente Calderón.