Lesionado, zagueiro Thiago Silva desfalca PSG na Liga dos Campeões

O técnico Unai Emery terá um importante desfalque para escalar o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, diante do Anderlecht, pela Liga dos Campeões. Foi ele mesmo quem confirmou nesta terça que o zagueiro Thiago Silva não se recuperou de lesão e está fora do duelo que acontecerá na Bélgica.

"Nesta terça, o Thiago Silva participou de todo o treino. Dito isso, ele não está 100%. Ele falou com o médico e comigo e decidimos esperar por uma evolução, para que esteja 100% para retornar", declarou o treinador.

Se não poderá contar com Thiago Silva, Emery provavelmente terá pelo menos quatro importantes reforços para encarar o Anderlecht. Com pequenos problemas físicos, o lateral Kurzawa, os volantes Thiago Motta e Verratti e o atacante Cavani foram desfalques contra o Dijon, no fim de semana, pelo Campeonato Francês, mas devem voltar ao PSG na Bélgica.

"Sobre o Thiago Motta, o Verratti, o Cavani e o Kurzawa, eles treinaram normalmente. Na quarta-feira, vamos ver com os médicos e com os jogadores. Se eles estiverem como estavam hoje, vão jogar. Eles não jogaram contra o Dijon, mas treinaram bem hoje. Se tudo correr bem, vão estar prontos", projetou.

Sem Thiago Silva e Thiago Motta no fim de semana, Emery deu ao jovem Marquinhos, de 23 anos, a faixa de capitão do PSG. E o zagueiro brasileiro se disse pronto para recebê-la novamente nesta quarta se o volante não tiver condições de encarar o Anderlecht.

"É um prazer e uma honra. Ser capitão deste time significa muito, é muita responsabilidade, no campo e fora dele. Estou aprendendo com os capitães que eu vi. Estou feliz em ser o capitão do PSG. Já jogo na Europa há alguns anos, mas não sou veterano, então preciso aprender com meus colegas e com a comissão técnica", disse o brasileiro.