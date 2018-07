Busquets e Rakitic desfalcam seleções e voltam ao Barcelona

Meio-campistas do Barcelona, Sergio Busquets e Ivan Rakitic são titulares absolutos de suas seleções, mas ao menos nos próximos compromissos, elas terão que se virar sem seus destaques. Lesionados, os jogadores desfalcarão a Espanha e a Croácia, respectivamente, nos amistosos preparatórios para a Eurocopa deste ano.

Busquets se apresentou à seleção com uma fratura no dedo da mão direita. O jogador foi examinado pelos médicos da Espanha, que acharam melhor poupá-lo e enviá-lo de volta ao Barcelona. Com isso, o jogador não estará disponível para as partidas diante da Itália, nesta quinta-feira, e a Romênia, neste domingo, ambas fora de casa.

"Há duas semanas, o Busquets teve a fratura na sua mão direita, que está tratada de forma conservadora pelos médicos de seu clube. Depois dos últimos exames e levando em conta que são partidas amistosas, consideramos que abandone a concentração tendo toda a prevenção do mundo para evitar qualquer recaída", disse o médico da seleção Óscar Luis Celada.

Já o problema de Rakitic é muscular. O meia viajou para se apresentar à seleção croata sentindo dores na panturrilha, passou por exames e também foi descartado para os dois próximos amistosos. A equipe duela com Israel em casa, nesta quarta-feira, e visita a Hungria no sábado.

A lesão de Rakitic foi confirmada em um exame de imagem nesta terça e ele também já foi liberado para retornar ao Barcelona. Nenhum nome foi chamado para seu lugar. "Não há tempo para muitos treinos, então queremos testar esses jogadores nos amistosos e dar o maior número de minutos a eles", explicou o técnico croata Ante Cacic.