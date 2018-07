Lesionados, Pierre e Edson desfalcam treino do Fluminense A manhã de sábado foi de treino físico no Fluminense. Sob comando dos três preparadores do clube, o elenco realizou atividades intensas nas Laranjeiras, mas sem dois nomes. Os volante Pierre e Edson apresentaram lesões e ficaram de fora deste único trabalho do fim de semana.