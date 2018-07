Lesionados, Adriano e Song desfalcam o Barcelona contra o Valladolid

O Barcelona não terá o brasileiro Adriano e o camaronês Song na partida diante do Valladolid, neste sábado, fora de casa, pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com leves lesões, os dois jogadores serão poupados pela comissão técnica como forma de precaução, para não agravar seus quadros.

Adriano sentiu dores no músculo adutor da perna esquerda após a goleada por 4 a 1 diante do Atlético de Madrid, no último domingo, na qual inclusive marcou um golaço. Já Song está com um problema no joelho esquerdo e também foi vetado para o confronto de sábado.

Apenas os dois lesionados foram desfalques no treino desta sexta-feira do Barcelona, o último antes de enfrentar o Valladolid. A equipe catalã lidera o Campeonato Espanhol com 46 pontos, nove a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid