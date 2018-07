Lesionados, Anderson e Nani desfalcam o Manchester Depois de perder por 3 a 2 a primeira partida, em pleno Old Trafford, o Manchester United embarcou nesta quarta-feira para a Espanha, onde enfrentará o Athletic Bilbao, nesta quinta, no confronto de volta das oitavas de final da Liga Europa. Se não bastasse a dificuldade natural de precisar reverter a vantagem, a equipe inglesa não poderá contar com dois importantes jogadores: Nani e Anderson.