Lesionados, Barzagli e atacante Zaza são cortados na seleção da Itália

Barzagli vem enfrentando seguidas lesões ao longo de toda a temporada europeia. Mas, no sábado, foi titular da Juventus na final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, que ficou com o troféu. Após a decisão, o defensor se apresentou à seleção, mas acabou sendo dispensado a conselho do departamento médico.

Para seu lugar, Conte chamou Francesco Acerbi, do Sassuolo. Enquanto o defensor chega à seleção, seu companheiro de time, o atacante Zaza, deixa o grupo. Com lesão muscular desde a semana passada, o jogador do Sassuolo foi liberado. A comissão técnica da Itália não anunciou um substituto para esta vaga.

Com estas mudanças no elenco, a Itália vai enfrentar na sexta-feira a Croácia, líder do Grupo H das Eliminatórias, na cidade croata de Split. Quatro dias depois, a seleção italiana vai duelar com Portugal, em amistoso a ser disputado em Genebra.