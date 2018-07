Lesionados, Bernard e Réver são dúvidas no Atlético-MG Os jogadores do Atlético-MG se reapresentou nesta terça-feira, após folgarem nos primeiros dias de carnaval, e o técnico Cuca já ganhou dois problemas para montar a equipe que enfrenta o Guarani, neste domingo, no Farião, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O zagueiro Réver e o meia Bernard estão lesionados e são dúvidas para o confronto.