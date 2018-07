Lesionados, Boateng e Khedira não treinam na Alemanha

Boateng sofreu um pequeno estiramento na sua coxa esquerda e foi substituído por Mustafi no segundo tempo do jogo contra a Gana. Khedira também estirou o ligamento do joelho esquerdo no empate do último duelo. Por causa do tratamento médico, os dois não treinaram neste domingo no Campo Bahia, em Santa Cruz Cabrália, onde a Alemanha está concentrada nesta Copa do Mundo.

Para o coordenador da seleção alemã, o ex-jogador e campeão da Eurocopa de 1996 Oliver Bierhoff, os dois estarão recuperados para encarar os Estados Unidos na rodada decisiva do Grupo G. Bierhoff afirmou que os dois devem estar em forma para participar do treinamento na segunda-feira.

Outro que preocupa é o artilheiro da Copa Thomas Muller, que sofreu uma contusão e tomou pontos na cabeça depois do choque com o defensor Boye, de Gana, no último lance da partida em Fortaleza. O jogador também está sob observação, mas deve treinar normalmente na segunda-feira.