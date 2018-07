Lesionados, Boateng e Pazzini desfalcam Milan sábado O técnico Massimiliano Allegri não poderá contar com dois de seus principais jogadores para escalar o Milan neste sábado, diante do Chievo, pelo Campeonato Italiano. Lesionados, o meia Boateng e o atacante Pazzini estão fora do confronto, que acontecerá em Verona.