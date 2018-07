Lesionados, Cássio e Paulo André desfalcam Corinthians O fisioterapeuta do Corinthians, Bruno Mazziotti, confirmou no início da noite desta quinta-feira que o goleiro Cássio e o zagueiro Paulo André não enfrentam o União Barbarense, sábado, às 18h30, pelo Campeonato Paulista. Ainda segundo Mazziotti, Alexandre Pato também deve ficar de fora do jogo. A confirmação, contudo, só deve vir nesta sexta-feira.