Lesionados, Juanfran e Sergio Ramos são cortados da seleção espanhola

Juanfran sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda na vitória do Atlético sobre o Sporting Gijón, no último domingo. No mesmo dia, Sergio Ramos voltou a sofrer uma lesão no ombro justamente quando abriu o placar na derrota do Real Madrid para o Sevilla, ao acertar bonito voleio mas cair em cima do braço.

O corte de ambos foi confirmado na manhã desta segunda-feira, e prontamente Del Bosque anunciou os substitutos. Para a vaga de Juanfran, o treinador chamou Óscar de Marcos, do Athletic Bilbao, que recebe sua primeira oportunidade na seleção aos 26 anos. No lugar de Sergio Ramos, a opção foi por outro jogador do Real, Nacho.

A seleção espanhola se apresenta nesta terça-feira para iniciar os treinamentos. O amistoso diante da Inglaterra está marcado para 12 de novembro em casa, na cidade de Alicante. O duelo com a Bélgica será no dia 17, em Bruxelas.