Lesionados, Júnior Urso e Erazo são vetados e desfalcam o Atlético-MG

O desconforto sentido por Júnior Urso no treino de quarta-feira era mais grave do que o esperado. Após passar por exames, o volante foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e está fora do duelo contra o Atlético Paranaense, segundo revelou o Atlético Mineiro nesta quinta.

Esse, porém, não será o único desfalque para domingo. Poupado do treino de quarta, o zagueiro equatoriano Erazo foi diagnosticado com um entorse no joelho direito e também está vetado. O clube, porém, não informou o tempo de recuperação de nenhum dos dois jogadores.

No treino desta quinta-feira, o técnico Marcelo Oliveira fechou boa parte da atividade e não deu pistas da equipe que iniciará o confronto. Além dos desfalques de Erazo e Júnior Urso, o Atlético Mineiro não contará com Fred e Rafael Carioca, suspensos, e Luan, Cazares e Patric, que seguem no departamento médico.

Júnior Urso, aliás, era o principal candidato a ficar com a vaga de Rafael Carioca. Lucas Cândido, assim, será o substituto. Já Ronaldo deve ficar com a vaga de Erazo e formar a dupla de zaga com Leonardo Silva no próximo domingo, diante do Atlético-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.