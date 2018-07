Lesionados, Lloris e Gonalons desfalcam a França diante do Brasil

A seleção francesa terá dois novos desfalques para enfrentar o Brasil no amistoso de quinta-feira, em Paris. Depois de Pogba ficar fora da convocação por problema físico, a federação de futebol do país anunciou que o goleiro Lloris e o volante Gonalons foram cortados da lista graças a lesões.

Lloris se contundiu logo no início da vitória do Tottenham sobre o Leicester, no último sábado, pelo Campeonato Inglês. Exames comprovaram uma lesão no joelho direito do goleiro, que será substituído por Benoit Costil, do Rennes, na convocação do técnico Didier Deschamps.

"Violentamente atingido no sábado no tendão patelar de seu joelho direito nos primeiros minutos da partida Tottenham x Leicester, Hugo Lloris não terá condições de exercer a convocação de Didier Deschamps para os compromissos da seleção francesa, que começam na segunda-feira no centro de treinamento de Clairefontaine", apontou a federação em comunicado.

Já Gonalons sofreu a contusão na partida do Lyon diante do Nice, também no último sábado. Ele passou por exames na manhã deste domingo que mostraram um problema muscular na coxa. Sem o capitão do Lyon, Deschamps anunciou a convocação de Josuha Guilavogui, do Wolfsburg.

Além da partida diante do Brasil, no Stade de France, Lloris e Gonalons serão desfalques para a seleção no compromisso do dia 29 diante da Dinamarca, em Saint-Étienne, também em amistoso.