Lesionados, Luiz Felipe, Sánchez e Derlis desfalcam o Santos contra o Vasco

O técnico argentino Jorge Sampaoli não poderá escalar o zagueiro Luiz Felipe, o meia Carlos Sánchez e o atacante Derlis González na partida do Santos deste sábado, às 17 horas, contra o Vasco, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três estão lesionados e não viajaram ao Rio.

O uruguaio Carlos Sánchez sentiu dores musculares na coxa direita no treinamento de quinta-feira. Nesta sexta, o meia voltou a se queixar e, por isso, está fora da partida. Ele passará por exame de imagem, assim como o paraguaio Derlis González, que tem o mesmo problema.

Já Luiz Felipe sofreu entorse no tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira e será reavaliado diariamente. Dos três, ele é o que menos tem atuado, mas seria uma opção para Sampaoli para a partida no Rio, visto que Lucas Veríssimo está suspenso pelo acúmulo de cartões.

Sem Luiz Felipe, Luan Peres pode aparecer entre os titulares ao lado de Gustavo Henrique. Ele briga pela vaga com o colombiano Felipe Aguilar. No meio, é provável que Evandro siga como titular e Alison ocupe a vaga de Sánchez. O ataque deve ser formado por Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O jovem Tailson, de 20 anos, nunca atuou pelo time profissional, mas tem agradado Sampaoli nos treinos e pode ser uma surpresa na equipe.

A escalação provável do Santos para encarar o Vasco tem: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar (Luan Peres), Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro; Marinho (Tailson), Eduardo Sasha e Soteldo.