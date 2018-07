Lesionados, Michel, Willian e Guerra trabalham na folga do Palmeiras

Mesmo durante os dois dias de folga, segunda e terça-feira, os jogadores Michel Bastos, Guerra e Willian, os três que estão contundidos no Palmeiras, estão fazendo trabalhos de recuperação em dois períodos na Academia de Futebol. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo.

Por causa de uma inflamação no joelho, Michel Bastos ficou fora das últimas duas partidas e ainda não tem previsão de volta. Guerra sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro direito no treino e deve voltar em até quatro semanas para o meia.

Já o atacante Willian, artilheiro da equipe na temporada, tem um edema na coxa direita no primeiro tempo do jogo contra a Ponte Preta. Miguel Borja deverá ser mantido na equipe durante este período sem o artilheiro do ano, com 17 gols.

Os jogadores se reapresentam na quarta-feira à tarde. O próximo compromisso da equipe será diante do Cruzeiro, no Allianz Parque, quando a equipe vai defender uma sequência de três vitórias seguidas e também a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.