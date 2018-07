Lesionados, Mustafi e Ramsey desfalcam Arsenal contra West Ham

O técnico Arsène Wenger confirmou nesta terça-feira que o Arsenal não poderá contar com o zagueiro alemão Shkodran Mustafi e o meia galês Aaron Ramsey na partida desta quarta-feira contra o West Ham, válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, por causa de lesões musculares.

Mustafi já havia ficado de fora do duelo do último domingo com o Southampton, que terminou empatado por 1 a 1, compromisso em que Ramsey se lesionou. "Mustafi não voltará. Ele deverá estar em condições para enfrentar o Newcastle no sábado", disse Wenger, em entrevista coletiva, nesta terça-feira. "Perdemos Ramsey contra o Southampton. Exceto por isso, todos estarão disponíveis", acrescentou.

O treinador também comentou a situação de Oliver Giroud. O atacante francês marcou o gol que assegurou o empate no duelo com o Southampton, mas ainda não atuou como titular no Campeonato Inglês, o que poderia levá-lo a optar por deixar o clube na janela de transferências de janeiro. "Pessoalmente, eu quero que ele fique no clube até o final da temporada", afirmou.

Com 29 pontos, o Arsenal ocupa o quinto lugar no Campeonato Inglês, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. O West Ham, adversário nesta quarta-feira, está na zona de rebaixamento, mas venceu o Chelsea no último fim de semana.