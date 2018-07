Lesionados, Pepe e Tiago se recuperam para a Copa

Apesar da contusão sofrida há dois dias, o meia português Tiago, do Atlético de Madri, continuará entre os 24 pré-convocados de Portugal para a Copa do Mundo da África do Sul depois de os médicos da seleção portuguesa descartarem gravidade na lesão.

Adversária do Brasil na Copa, a seleção portuguesa anunciou hoje que a ressonância feita no jogador "não revelou nenhuma lesão muscular" na região anterior da coxa esquerda.

O jogador do Atlético de Madrid sofreu na última segunda-feira uma lesão no amistoso entre Portugal e Cabo Verde, que terminou empatado sem gols.

Tiago voltará a ser avaliado para saber quando voltará aos treinos com o resto do time.

Em boletim médico, a Federação Portuguesa de Futebol também indicou que o brasileiro naturalizado português Pepe (Real Madrid) "continua mostrando uma evolução positiva" na recuperação de uma

lesão no joelho direito.Segundo o comunicado, Pepe começará "a etapa de integração gradual ao grupo de trabalho".

O técnico de Portugal, Carlos Queiroz, conta com 24 jogadores na concentração da seleção em Covilhã (Portugal) e deverá eliminar um deles antes do dia 1º de junho, quando terá de enviar a lista definitiva dos 23 convocados à Fifa.

Portugal será adversário do Brasil na primeira fase da Copa pelo Grupo G, no qual também estão as seleções da Costa do Marfim e da Coreia do Sul.