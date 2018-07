Lesionados, Réver e Alex aumentam lista de desfalques do Inter para quinta

Ambos os jogadores sentiram problemas musculares. Réver sentiu um desconforto na coxa esquerda, mas provavelmente já não seria titular, uma vez que não atuou diante da Ponte Preta na última rodada. Já Alex não se recuperou de uma lesão na panturrilha direita sofrida no treinamento da última segunda-feira. Sem o meia, Anderson é o favorito para dividir a função de armar a equipe com D''Alessandro.

Réver e Alex se juntam à lista que já contava com Valdivia, que rompeu os ligamentos do joelho atuando pela seleção olímpica, Nilton e Wellington, flagrados no exame antidoping, Eduardo Sasha, com inflamação no tornozelo, Rafael Moura, que operou o pé, e Geferson, que também passou por cirurgia no ombro.

Com tantos problemas, Argel ainda não confirmou a escalação do Inter para esta quinta-feira. O treinador ao menos deve poder comemorar o reforço de Alisson, que defendeu a seleção brasileira na última terça-feira, se juntará ao elenco já em Santa Catarina e deve ir para o jogo.

Confira a lista de relacionados do Inter:

Goleiros: Alisson, Dida e Muriel; Laterais: Artur, William e Zé Mário;

Zagueiros: Alan Costa, Ernando, Juan e Paulão;

Volantes: Bertotto, Jair, Nico Freitas, Rodrigo Dourado e Silva;

Meias: Alisson Farias, Anderson, Andrigo e D''Alessandro;

Atacantes: Bruno Baio, Lisandro López e Vitinho.