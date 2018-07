Lesionados, Samir, Paulinho e Everton desfalcam o Fla

Samir tem um problema muscular na coxa esquerda e nem tem previsão de volta ao Flamengo. Everton sofreu uma lesão no tornozelo direito e também não tem condições de entrar em campo, assim como Paulinho, com um problema no pé direito.

Além disso, o lateral-direito Léo segue com um problema muscular, o volante Héctor Canteros ainda não teve o seu contrato regularizado e o atacante Hernane até se recuperou de uma lesão no tornozelo, mas ainda se sente inseguro, nas palavras do técnico Ney Franco. Já o volante Cáceres voltará a treinar com o grupo só no fim da próxima semana, pois segue com gesso na mão esquerda após fraturar o quarto metacarpo.

Neste sábado, os jogadores do Flamengo fizeram um treinamento tático e assistiram a um vídeo com análises sobre o Inter. Enquanto isso, o meia Gabriel e o atacante Eduardo da Silva, recém-contratado, fizeram musculação na academia e depois treino físico no campo.

Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas sete pontos, o Flamengo viaja para Porto Alegre ainda neste sábado, com chegada prevista para as 17 horas. Confira a lista de jogadores relacionados pelo técnico Ney Franco:

Goleiros: Felipe e Paulo Victor.

Laterais: André Santos, João Paulo e Léo Moura.

Zagueiros: Chicão, Fernando e Wallace.

Volantes: Amaral, Elano, Luiz Antonio, Márcio Araújo, Muralha e Recife.

Meias: Lucas Mugni e Mattheus.

Atacantes: Alecsandro, Arthur, Negueba e Nixon.