Lesionados se reapresentam no São Paulo antes do elenco

Está aberta oficialmente a temporada no São Paulo. O clube voltou a ter atividades no futebol com a reapresentação dos jogadores que se recuperam de lesão, que retomam os tratamentos de olho no andamento do ano.

Rodrigo Caio, Lucão e o recém-contratado Daniel ficaram sob os cuidados do fisioterapeuta Betinho e fizeram uma série de exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular. O primeiro que deve voltar é Lucão, que sofreu uma fratura no pé esquerdo em jogo contra o Inter, em novembro. A expectativa é de que ele fique à disposição até o mês que vem.

Titular em boa parte da temporada, Rodrigo Caio ainda tem mais alguns meses de trabalho à frente para se curar de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida em agosto. Ele deve ter condições de jogo apenas na segunda quinzena de fevereiro enquanto Daniel, que chegou junto ao Botafogo, tem a mesma lesão de Rodrigo Caio, mas no joelho direito, e possivelmente só volta a jogar em abril.

Além do trio, quem marcou presença foi o zagueiro Breno, afastado do futebol desde 2011, quando foi preso na Alemanha por incendiar a própria casa. O defensor terá um trabalho especial para retomar o condicionamento físico de atleta e o prazo de retorno é incerto - a diretoria quer que ele trabalhe o quanto julgar necessário até voltar a atuar profissionalmente.

O restante do elenco volta às atividades na próxima quinta-feira. Os primeiros compromissos acontecem entre os dias 21 e 25 de janeiro, quando o São Paulo enfrenta Vasco e Flamengo em um torneio amistoso em Manaus.