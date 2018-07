Lesionados trabalham visando Brasileirão no Atlético-PR

Mesmo com o elenco de folga, alguns jogadores trabalharam nesta segunda-feira no Atlético. O zagueiro Rhodolfo, o atacante Bruno Mineiro e os volante Valencia e Claiton compareceram ao Cecap para continuar o tratamento de lesões. Todos visam a estreia do Atlético no Brasileirão, no próximo dia 9 de maio, contra o Corinthians, no Pacaembu.

Rhodolfo e Bruno Mineiro atuaram pela última vez no jogo de volta contra o Palmeiras. O zagueiro sofre com dores na coxa e o atacante tem uma lesão no tornozelo. O colombiano Valencia já não atuou no último jogo pela Copa do Brasil, com dores no pé, enquanto Claiton segue afastado por longo período dos gramados, se recuperando de uma cirurgia no tendão de Aquiles.