Lesionados, Xabi Alonso e Benzema desfalcarão o Real

Xabi Alonso chegou a iniciar o treino desta sexta com o restante do elenco da equipe madrilenha, mas depois trabalhou sozinho com o assistente-técnico Rui Faria. Já Benzema apenas realizou uma atividade específica no ginásio no clube.

Outro desfalque certo do Real Madrid na partida deste sábado é o lateral Sergio Ramos, que foi expulso na vitória por 2 a 0 sobre o Rayo Vallecano, no último domingo, em Madri, e cumprirá suspensão.

Mourinho, porém, espera poder contar com o retorno dos três jogadores no duelo da próxima terça-feira, contra o Barcelona, fora de casa, no duelo de volta da semifinal da Copa do Rei.

Kaká, que teve boa atuação no triunfo sobre o Rayo Vallecano atuando como titular, foi confirmado na lista de relacionados para o duelo diante do La Coruña, atual lanterna do Campeonato Espanhol. Já o Real ocupa a terceira posição da tabela, com 49 pontos, quatro atrás do vice-líder Atlético de Madrid e 16 atrás do líder Barcelona.

Confira a lista de relacionados do Real para o jogo deste sábado:

Goleiros: Adán, Jesús e Diego López.

Defensores: Varane, Pepe, Coentrão, Carvalho, Marcelo, Arbeloa e Albiol.

Meio-campistas: Khedira, Kaká, Özil, Essien, Modric, Callejón e Di María.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Higuaín e Morata.