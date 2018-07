Lesões afastam Élber e Victorino no Cruzeiro O departamento médico do Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira duas baixas no elenco celeste. O meia-atacante Élber, que entrou no segundo tempo da goleada diante do Vitória, sábado, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Além dele, o zagueiro Victorino tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.