Lesões afastam Milito e Cambiasso da Inter de Milão

A Inter informou nesta segunda-feira que o volante Cambiasso sofreu uma lesão de primeiro grau, enquanto a contusão de atacante Milito foi diagnosticada entre primeiro e segundo grau, ambas na perna esquerda. O clube não informou uma previsão de tempo de recuperação, que serão determinados pela comissão técnica da equipe "de forma singular e progressiva".

Porém, com bases em casos similares, como informou o jornal Gazzetta dello Sport em seu site na internet, Cambiasso deve ficar afastado por um período entre 15 e 20 dias. Já Milito não jogará por 20 a 25 dias. Na partida contra o Japão, Milito foi substituído aos 33 minutos do primeiro tempo, enquanto Cambiasso teve que deixar o jogo no final do primeiro tempo.

Cambiasso e Milito são jogadores fundamentais para a Inter de Milão na sua luta para faturar o seu sexto título seguido do Campeonato Italiano. Depois de seis rodadas, a Inter está em segundo lugar, com 11 pontos, junto de Milan e Napoli. A líder Lazio soma 12 pontos.