Lesões atrapalham times na reta final do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - O Campeonato Brasileiro entra em sua reta final pegando fogo. Restando cinco rodadas para o término da competição, a briga é intensa pelo título, por vaga na Libertadores e contra o rebaixamento. Para fazer a festa no dia 2 de dezembro, ou respirar aliviado por escapar da degola, muitos clubes vão ter de mostrar superação por causa das lesões.

O líder Fluminense, até então tranquilo na ponta da tabela, terá problemas para enfrentar o embalado São Paulo, domingo, no Morumbi. O cérebro da equipe, o meia Deco, sofreu lesão muscular na coxa direita e não há prognósticos de quando ele voltará a jogar. É capaz que também não enfrente o Palmeiras, na outra rodada.

Para piorar a situação de Abel Braga, o substituo imediato do meia, Wagner, também deixou o campo antes no último jogo por causa de problemas musculares. Está fora de combate neste domingo.

A briga por uma das vagas para a Libertadores de 2013 também será decidida entre quem souber superar os desfalques. Isso pelo fato de Grêmio, o terceiro, São Paulo, o quarto, Internacional, o quinto, Botafogo, o sexto, e Vasco, o sétimo, não poderem contar com peças importantes do elenco também por contusão.

O Tricolor gaúcho perdeu um de seus pilares no meio, o armador Elano, com dores na coxa direita. Ele não deve se recuperar a tempo de encarar a Ponte Preta, sábado. Trabalha com intensidade para jogar. No São Paulo, além de Ganso - investimento pesado da direção para essa reta final, mas que ainda se recupera de lesão na coxa - o goleador Luis Fabiano vem tirando o sono do técnico Ney Franco com suas dores musculares. O atacante vai receber atenção especial durante a semana para ver se entra em campo diante do líder Fluminense. Ele nãofoi sequer com o time para a partida desta quarta, pela Sul-Americana.

Ainda sonhando em descontar os sete pontos para os paulistas, o Colorado gaúcho está sem peça fundamental de seu ataque. O veloz e habilidoso Dagoberto sofreu nova lesão muscular na coxa e só volta a jogar em quatro semanas, se voltar. Por sorte, Leandro Damião retornou aos treinos nesta segunda-feira.

Vindo de três vitórias seguidas e sonhando com a América, o Botafogo não terá seu grande astro diante do Palmeiras, neste domingo. Seedorf sentiu dores na coxa direita diante do Atlético-GO, saiu de campo chorando e já está ciente de que é desfalque em Araraquara.

Em queda livre após cinco derrotas seguidas, o Vasco tentará espantar a má fase sem seu líder da defesa. O zagueiro Dedé fraturou a perna esquerda e só retoma o futebol em 2013. O time carioca, por sinal, vem sofrendo com os desfalques: Felipe, Alecsandro, Tenório, Chaparro, Rodolfo e Luan são outros atletas fora de combate.

TIMES PAULISTAS

Além do São Paulo, os outros grandes do Estado também têm de driblar as contusões para mandar 11 a campo. Na luta contra o rebaixamento, o Palmeiras sofre para encontrar um substituto para o chileno Valdivia, que com lesão no joelho esquerdo, só volta no ano que vem. Gilson Kleina já usou Tiago Real, Daniel Carvalho e no momento aposta em Patrick Vieira na posição. O treinador não vinha contando com Fernandinho e João Vitor para a posição.

No Corinthians, Tite fala em dar ritmo de jogo ao time titular para o Mundial de Clubes da Fifa, mas não vem conseguindo escalar o time ideal. Isso porque Emerson Sheik recupera-se de trauma no joelho direito e Danilo sofre com um corte no pé direito. O meia ainda reclama de dores musculares. Até entre as opções de reservas há problemas no Corinthians. O zagueiro Wallace acusou uma lesão muscular e o lateral-esquerdo Dener operou o joelho - volta em seis meses.

No Santos, a dor de cabeça de Muricy Ramalho está no setor defensivo. Além de não ter o capitão Edu Dracena praticamente o Brasileiro todo, ele ainda lamenta a ausência do experiente lateral Léo. Com lesão na panturrilha, o jogador de 36 anos só deve jogar em 2013. Isso se não resolver anunciar a aposentadoria. Juan e Gérson Magrão se revezam no setor, mas nenhum agrada ao treinador.

EM MINAS

Outro grande com dificuldades é o Cruzeiro, de Celso Roth. Borges vai operar o tornozelo e já pensa na próxima temporada. Montillo deve aparecer somente nas próximas rodadas também. Por sua vontade, encarava o Santos, sábado, mas não será liberado pelos médicos. Victorino e Tinga estão sem previsão de volta para levar o time aos 44 pontos que o garantem na elite: está com 43.

Ainda ameaçado de queda e sem previsão de estreia para Adriano, em eterna recuperação física após operar o tornozelo, o Flamengo tenta melhorar sua marcação sem seus cães-de-guarda Ayrton, Cáceres, Muralha e Maldonado.