Lesões de Alisson e Neto abrem espaço para novos goleiros na seleção

O técnico Tite anunciará nesta sexta-feira os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia, em 6 de setembro, em Miami (EUA), e Peru, no dia 10, em Los Angeles (EUA). A maior incógnita da lista está no gol: Alisson e Neto estão lesionados, e novos candidatos deverão ser lembrados pelo treinador.

Tite foi ao Morumbi no último sábado para assistir ao clássico entre São Paulo e Santos. O técnico esteve acompanhado do auxiliar Cléber Xavier e do preparador de goleiros Taffarel. Assim, o tricolor Tiago Volpi e o alvinegro Éverson têm chances de aparecer na lista de convocados para os amistosos de setembro.

Outro nome que agrada a Tite também atua no futebol paulista. Weverton, do Palmeiras, já teve oportunidades na seleção brasileira e foi o titular na conquista da medalha de ouro na Olimpíada do Rio em 2016. Nas últimas competições, o alviverde perdeu espaço para Cássio, do Corinthians, como terceiro goleiro da seleção principal.

Quem poderia ganhar uma oportunidade na lista é Santos, do Athletico-PR. No entanto, como o time paranaense está na semifinal da Copa do Brasil, o goleiro não será convocado. Tite não chamará jogadores que seriam desfalques na competição nacional de mata-mata. Além do Athletico-PR, estão na disputa o Grêmio, o Cruzeiro e o Internacional.

Neste cenário, o mais provável é de que Ederson, do Manchester City, seja o titular nos amistosos. Ele tem sido o reserva imediato de Alisson na seleção brasileira. Os outros dois goleiros que farão parte do grupo verde e amarelo nos Estados Unidos são analisados por Tite.

O treinador da Seleção Brasileira, Tite, está no Morumbi para acompanhar a partida entre São Paulo e Santos. Dois torcedores tricolores aproveitaram para tirar foto com o técnico pic.twitter.com/SLxSS6IO4Y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 10, 2019

Alisson sofreu uma lesão na panturrilha e ficará fora de combate pelas próximas semanas, de acordo com o Liverpool. Ele se machucou no último dia 9, na abertura do Campeonato Inglês, ao cobrar um tiro de meta ainda no primeiro tempo da partida contra o Norwich.

Neto, por sua vez, passou por cirurgia na última terça-feira por causa de uma fratura na mão esquerda sofrida durante treinamento no último domingo, nos Estados Unidos, onde o Barcelona encerrou a sua pré-temporada. Ele será desfalque por seis a oito semanas, segundo o clube catalão.

A convocação desta sexta-feira será a primeira de Tite após o título da Copa América. O treinador pode chamar alguns jogadores mais jovens, com o objetivo de renovar a seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.