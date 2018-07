Lesões de Kaká e Luís Fabiano preocupam seleção

A primeira é o atacante Luís Fabiano que, com problemas musculares, desfalcará o Sevilla na final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, e chegou nesta terça-feira a São Paulo para tratamento. A segunda - e mais preocupante - é Kaká. Com seguidas lesões, o meia do Real Madrid tem encontrado dificuldade para render o futebol que o levou a ser considerado o melhor jogador do mundo em 2007.

Diante dos microfones, o treinador e seu auxiliar, Jorginho, se esforçam para não demonstrar preocupação com a condição física e clínica de Kaká. Longe deles, porém, a situação é outra. A estrela terá acompanhamento especial durante a fase de preparação da equipe, que começa na sexta-feira, em Curitiba, cuidado esse que se estenderá por todo o Mundial.

Em princípio, o que chama atenção da comissão técnica brasileira não é uma lesão específica, mas sim a sequência de problemas apresentados pelo atleta neste primeiro semestre, que o deixou fora do Real em momentos importantes, como o clássico contra o Barcelona. Agora, Kaká terá pela frente uma rotina de trabalho ao lado do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan.

Outro indicativo é a forma distinta como o departamento médico da seleção brasileira trata dos assuntos. Se o caso de Luís Fabiano parece trivial, o de Kaká esconde um tom mais apreensivo, preocupado. "No caso do Luís Fabiano, o problema é de ordem muscular, que não é grande", afirmou o médico da seleção, José Luiz Runco. "Já conversei com os médicos do Sevilla e eles ficaram de mandar os exames."

Quando o tema é Kaká, o discurso fica mais carregado e conciso. "Dele (Kaká) eu não tenho noção. Não tenho nenhuma informação", afirmou Runco. O fato causa estranheza, uma vez que é hábito na seleção brasileira fazer acompanhamento frequente dos atletas, especialmente da grande estrela do time. Apesar do assédio da imprensa mundial, a direção do Real Madrid optou por não comentar a situação.