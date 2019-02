Lesões de Liziero e Jucilei podem tirá-los de combate no São Paulo

Às vésperas do jogo mais importante da temporada até aqui, o São Paulo corre o risco de perder de uma só vez a dupla de volantes titular na derrota de quinta para o Guarani, por 1 a 0. Tanto Jucilei quanto Liziero sofreram pancadas e serão reavaliados nesta sexta-feira. Dependendo dos resultados dos exames, já poderão ser cortados tanto da partida deste domingo, contra o São Bento, quanto da viagem para a Argentina, onde o time enfrentará o Talleres na quarta-feira, pela Pré-Libertadores.

Jucilei levou uma solada no pé direito de Thiago Ribeiro ainda no primeiro tempo, e precisou ser substituído por Hudson. Já Liziero machucou o tornozelo direito aos 30 da etapa final, em lance com Fernando Viana. Como o técnico André Jardine já havia promovido as três substituições permitidas, o São Paulo teve de jogar o restante do confronto com um homem a menos em campo.

Fora os problemas por contusões, Jardine está ciente também do desgaste físico do início da temporada, especialmente para quem foi titular nos quatro compromissos do Paulistão, a exemplo do lateral-direito Bruno Peres e do atacante Everton. A tendência é que sejam poupados do próximo duelo.

"O Liziero e o Jucilei saíram por lesões de trauma, pancada, nada muscular. O Bruno Peres saiu bastante cansado, acho que não preocupa, mas a sequência de quatro jogos pesou bastante no final do jogo. Jogamos com um a menos e isso sobrecarregou todo mundo. Vamos avaliar todos, temos feito isso em todos os jogos e rodado bastante o time para deixar muitos jogadores em condições de jogo. O calendário é cheio, e nunca sabemos quando um vai machucar, se ausentar. O ideal é mantemos sempre 15, 16 jogadores aptos a atuar", explicou Jardine, após a partida.

Além de Liziero e Jucilei, o técnico conta no time com mais quatro volantes: Hudson, Araruna, Willian Farias e Luan. Este último está a serviço da seleção brasileira que disputa o Sul-Americano Sub-20. Farias, contratado como reforço para esta temporada, não tem sido relacionado porque vem aprimorando a forma física após se recuperar de um trauma na panturrilha esquerda.