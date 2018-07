Lesões forçam Inter a ter time misto contra Chapecoense Pela terceira vez seguida, o Internacional será um time mutilado pelos desfalques, com formação improvisada, diante da Chapecoense, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os ausentes estão dois cedidos a seleções - o lateral-direito Gilberto à brasileira sub-21 e o meia Aránguiz à principal chilena - e cinco contundidos: o zagueiro Paulão, os meias Alex, Alan Patrick e Otávio e o atacante Rafael Moura.