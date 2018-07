Lesões musculares de Pato deixam Milan preocupado

A direção do Milan revelou nesta quinta-feira que está preocupada com as recentes lesões musculares do atacante brasileiro Alexandre Pato. Por isso, pretende até mesmo levá-lo aos Estados Unidos para que ele faça uma consulta com um médico especialista nesse tipo de problema, cuja identidade não foi revelada pelo clube italiano.

A última lesão de Pato aconteceu no dia 10 de novembro, quando ele teve um problema muscular na perna esquerda durante a vitória do Milan sobre o Palermo pelo Campeonato Italiano. E a previsão é de que só volte a jogar em janeiro. Por conta disso, o atacante desfalcou a seleção brasileira no amistoso contra a Argentina, realizado na quarta-feira, em Doha, no Catar.

"Iremos buscar a opinião do médico mais importante do mundo quando o assunto é músculo", afirmou o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. "Precisamos entender o que ele tem, e estamos fazendo todos os esforços para isso. Antes desse ano, ele nunca tinha sofrido lesões musculares."