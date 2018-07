Lesões musculares tiram Marcelo e Kaká de amistosos da seleção

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste domingo, 6, ao fim das rodadas dos Campeonatos Europeus, o corte de Marcelo e Kaká, ambos do Real Madrid, para os dois próximos amistosos da seleção - na próxima quinta, contra o Gabão, e quatro dias depois, frente ao Egito.

Anteriormente convocados pelo técnico Mano Menezes, os atletas foram cortados depois de o clube espanhol ter enviado ao departamento médico da CBF os exames de imagem que comprovavam que ambos têm lesões musculares. O meio-campista havia sido convocado pela primeira vez desde a Copa do Mundo, uma vez que voltou a apresentar, no Real, o futebol que o consagrou como um dos melhores do mundo. A CBF não informou se convocará outros atletas para os lugares abertos pelos dois cortados.

Outro que irá desfalcar a seleção é o volante Luiz Gustavo, do Bayern de Munique, mas por um motivo inusitado. Ele não tem o comprovante de uma vacina que é exigida para entrar no Gabão, pequeno país da África Subsaariana. Por isso, ele não atuará no amistoso de quinta-feira em Libreville, capital daquele país. A CBF, porém, garante que o jogador não tem responsabilidade sobre o problema e se apresentará em Doha, no Catar, onde o Brasil pega o Egito na segunda-feira da outra semana.

Por conta da reta final do Campeonato Brasileiro, a CBF optou por convocar apenas jogadores que atuam fora do País para estes dois amistosos.