Lesões no ataque abrem espaço para Ewandro na equipe do São Paulo

Quando o ano começou, a contratação de um atacante que jogasse pelas pontas do campo era prioridade no São Paulo. Mas as lesões de Alan Kardec e Luis Fabiano agora exigem a necessidade da entrada de um novo centroavante no time. Chance para o garoto Ewandro, de 19 anos recém-completados, mostrar por que é uma das promessas vindas das categorias de base.

Nas últimas vezes em que o São Paulo jogou com reservas, Ewandro se destacou. Já são três assistências e um gol na temporada. Mais do que isso, o garoto mostrou que pode ter a confiança de Muricy ramalho.

"Tenho treinado muito bem e, nos jogos, dou o meu máximo para aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível para ajudar o São Paulo. O Muricy me passa confiança no dia a dia e, por isso, consegui mostrar o meu futebol", afirma o atacante.

"Ficarei muito feliz se for para o jogo. E, se for entre os titulares, manterei o empenho dos últimos jogos para ajudar o Tricolor. Quero fazer uma grande partida, se for relacionado, e ganhar ainda mais confiança", finalizou o ''destaque de março'', que ao todo já disputou 21 partidas pelo São Paulo.

