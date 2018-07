Lesões tiram Schweinsteiger e Götze da seleção alemã

BERLIM - O técnico Joachim Löw não poderá contar com dois importantes jogadores para armar a seleção alemã nos duelos diante de Áustria e Ilhas Faroe, ambos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do ano que vem. Schweinsteiger e Mario Götze, ambos do Bayern de Munique, se lesionaram e foram cortados.

Götze sofreu uma lesão no tornozelo após entrada dura de Ramires no duelo entre Bayern de Chelsea, sexta-feira, na decisão da Supercopa da Europa - o time alemão levou a melhor nos pênaltis. O meia havia voltado recentemente de um problema muscular na coxa e só fez sua estreia pelo clube na semana passada, após deixar o Borussia Dortmund ao fim da última temporada.

Já Schweinsteiger sequer atuou diante do Chelsea, justamente por conta da lesão que o tirou da seleção alemã. Ele também sentiu um problema no tornozelo, mas na partida de terça-feira diante do Freiburg, no empate por 1 a 1, pelo Campeonato Alemão.

Apesar dos desfalques a seleção alemã vive situação confortável no Grupo C das Eliminatórias, que lidera com 16 pontos, cinco à frente da Áustria. O confronto diante dos austríacos acontecerá na sexta-feira, em Munique. Quatro dias depois, os alemães pegam Ilhas Faroe em Tórshavn.