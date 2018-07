Lesões tiram três do Vitória para jogo contra o Vasco Com lesões musculares sofridas no triunfo sobre o Náutico por 2 a 1, no último domingo, três jogadores do Vitória desfalcam a equipe na partida desta quarta-feira, às 19h30, contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.