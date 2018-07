Levante arrasa a Real Sociedad e ultrapassa o Real Madrid na tabela do Espanhol

O Levante deu sequência ao ótimo início de temporada no Campeonato Espanhol e venceu pela terceira vez nesta quinta-feira. Pelo fechamento da quinta rodada, a equipe recebeu a Real Sociedad e não teve qualquer dificuldade para fazer 3 a 0, deixando para trás na tabela, entre outros, o Real Madrid.

O resultado levou o Levante a nove pontos, agora na quinta posição, um à frente do Real Madrid. O Barcelona, líder, é a única equipe com 100% de aproveitamento e tem 15 pontos. Quem também tem nove pontos é a própria Real Sociedad, que perdeu a chance de se aproximar dos líderes e está em sexto.

Em um duelo equilibrado, Chema aproveitou assistência de Morales para abrir o placar para o Levante nos acréscimos do primeiro tempo. O próprio Morales, de pênalti, ampliou aos 29 do segundo. E já na reta final da partida, Enis Bardhi teve tempo de marcar o terceiro e fechar o placar.

O Levante agora volta a campo na segunda-feira quando visita o Betis, que bateu o Real Madrid nesta rodada. Já a Real Sociedad tentará a recuperação contra o Valencia no domingo, em casa.

Nas outras duas partidas do Espanhol nesta quinta-feira, dois empates. O Villarreal recebeu o Espanyol e não saiu do 0 a 0. O resultado deixou a equipe da casa com sete pontos, na nona colocação, enquanto os catalães tem apenas cinco e estão em 16.º.

Já o Celta de Vigo recebeu o Getafe, saiu na frente com o uruguaio Maximiliano Gomez - seu quarto gol na competição -, mas sofreu o empate e ficou no 1 a 1 após o gol de Angel Rodríguez no fim da partida. O Celta tem apenas quatro pontos e está em 17.º, à beira da zona de rebaixamento. Já o Getafe é o 14.º, com cinco.