Levante arrasa Athletic Bilbao e entra na zona de classificação para Liga Europa

O Levante não tomou conhecimento do Athletic Bilbao nesta segunda-feira e subiu na tabela do Campeonato Espanhol. Em casa, a equipe se recuperou da má fase recente, após quatro jogos sem triunfo, venceu com tranquilidade por 3 a 0 e entrou na zona de classificação para a Liga Europa, afundando o adversário.

O resultado no encerramento da 14.ª rodada levou o Levante a 21 pontos, agora na sexta colocação, que hoje o colocaria no torneio continental. O Athletic, por sua vez, parou nos 11 pontos e abre a zona de rebaixamento, já a três pontos do Villarreal, primeiro time fora da degola.

Apesar do placar, o Levante só conseguiu abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Chema aproveitou bate-rebate na área e finalizou para a rede. Na volta do intervalo, José Campana deixou sua marca e ampliou para os donos da casa, aos 13 minutos.

Com o adversário entregue, ainda houve tempo para Roger Marti, dez minutos mais tarde, fazer o terceiro, aproveitando ótima passe de Campana. O Athletic ainda viu Nolaskoain perder a cabeça e ser expulso, enterrando qualquer chance de reação da equipe.

Os dois times agora voltam as atenções para a Copa do Rei. O Levante vai encarar o Lugo na quinta-feira, em casa, no mesmo dia que o Athletic Bilbao visita o Huesca.