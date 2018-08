Levante bate Betis por 3 a 0 fora de casa na abertura do Espanhol

A nova temporada do Campeonato Espanhol começou nesta sexta-feira com dois jogos. O Girona, em seus domínios, ficou no empate sem gols com o Espanyol e o Levante venceu o Betis por 3 a 0, fora de casa.

O Levante saiu na frente do marcador com um gol do espanhol Roger Martí, aos 38 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, seu compatriota José Luis Morales marcou os outros dois gols e garantiu a boa estreia dos visitantes na competição.

Os principais favoritos ao título entrarão em campo apenas no final de semana. No sábado, o atual campeão Barcelona receberá o Alavés, no Camp Nou. No domingo, o Real Madrid enfrentará o Getafe no Santiago Bernabéu. A rodada fecha na segunda-feira com o Atlético de Madrid encarando o Valencia, fora de casa.

A atual competição não terá pela primeira vez em nove anos um dos principais astros do futebol mundial. Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid para defender as cores da Juventus, da Itália. O Espanhol, no entanto, terá a estreia de três promessas brasileiras: o volante Arthur e o atacante Malcom atuarão pelo Barcelona e atacante Vinícius Junior jogará pelo Real Madrid.