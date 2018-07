Levante bate Sevilla e segue sonhando com Liga Europa

Com os três pontos, o Levante chegou aos 40 e subiu para a 10.ª colocação, ultrapassando justamente o rival deste sábado - agora o 11.º, com 38 pontos. O primeiro time na faixa de classificação à Liga Europa é o Betis, com 43 pontos.

O gol da vitória do Levante foi marcado aos 40 minutos do primeiro tempo. Em uma sobra de bola na entrada da área do Sevilla, o atacante Rubén García acertou um belo chute no ângulo do goleiro Beto.