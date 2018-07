Levante busca empate no fim contra o Espanyol e deixa zona de rebaixamento

O resultado levou o Levante a 29 pontos, em 16.º, um a mais que o Almería, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Getafe, sábado que vem, dia 25, fora de casa. Já o Espanyol é o oitavo na tabela, com 42 pontos, e fará o clássico catalão com o Barcelona também dia 25, em casa.

O primeiro tempo foi bastante movimentado nesta sexta e o Espanyol abriu o placar aos 18 minutos, com Lucas Vásquez. Simão deixou tudo igual somente três minutos depois, mas o equatoriano Felipe Caicedo recolocou os visitantes em vantagem nos acréscimos. No segundo tempo, o Levante foi para cima e teve a insistência premiada aos 43, com o gol de Casadeus.