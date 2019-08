Levante derrota o Valladolid e 'dorme' em 3º no Espanhol; Betis vence a primeira

Jogando em sua casa, o Levante superou o Valladolid por 2 a 0, neste sábado, e vai "dormir" na terceira posição do Campeonato Espanhol, em sua terceira rodada. Foi a segunda vitória consecutiva do time da cidade de Valência na competição. O resultado positivo foi alcançado com gols de León e Morales, ambos marcados no finalzinho da partida.

Agora, o Levante chegou aos seis pontos, mesmo desempenho do Atlético de Madrid, que ainda joga neste domingo diante do Eibar, e um ponto a menos que Athletic Bilbao e Sevilla, que já entraram em campo pela rodada. Já o Valladolid, clube que hoje pertence ao ex-atacante Ronaldo Nazário, após a derrota deste sábado no estádio Ciutat de Valencia permanece em nono lugar, com quatro pontos.

Em Sevilha, o Betis teve mais trabalho para conseguir chegar à sua primeira vitória na competição ao bater o lanterna Leganés por 2 a 1, resultado que teve de buscar após sair atrás no marcador no estádio Benito Villamarín. Os visitantes abriram o placar, já no segundo tempo, com o dinamarquês Braithwaite, mas tomaram a virada com Moron e Fekir.

A vitória decretada para o Betis levou a equipe sevilhana à 13.ª colocação da tabela de classificação, com seus primeiros três pontos. O adversário derrotado, por sua vez, só conheceu derrotas até o momento após três rodadas.

No outro jogo realizado neste sábado na Espanha, o Getafe recebeu o Alavés e ficou no empate por 1 a 1. Molina abriu para o time da casa, enquanto que Joselu decretou a igualdade no placar que deixou os anfitriões em 14.º e os visitantes, ainda invictos na competição, com uma vitória e agora dois empates, em sexto, com cinco pontos.