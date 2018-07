Levante e Espanyol empatam por 1 a 1 pela segunda vez em 5 dias

Málaga, Granada e Levante têm 11 pontos, com o Málaga ficando fora da zona de degola pelos critérios de desempate. O último colocado agora é o Las Palmas, que soma 10. Acima desse grupo estão Rayo Vallecano e Getafe, com 14. O Espanyol soma 17, no 12.º lugar.

Contratado junto ao Atlético Huila no início da temporada, o colombiano Lerma fez seu primeiro gol na Espanha para abrir o placar para o Levante. Gerard Moreno saiu do banco de reservas no intervalo e, aos 10 do segundo tempo, deixou tudo igual.

Curiosamente, as duas equipes já haviam empatado em 1 a 1 na quinta-feira, quando se enfrentaram em Valência pela Copa do Rei. Os dois times voltam a jogar na terça-feira da semana que vem, pela partida de volta deste tornieo, agora em Barcelona.