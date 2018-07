Levante e Leganés se despedem de 2017 com empate sem gols em Valência

No duelo isolado que abriu a 17ª rodada do Campeonato Espanhol, Levante e Leganés se despediram do ano de 2017 dentro de campo com um empate por 0 a 0, em Valência. O resultado, que obviamente não empolgou nenhuma das torcidas, acabou sendo pior ainda para o Levante, que ocupa apenas a 15ª posição da tabela, com 18 pontos.

Já o surpreendente Leganés chegou aos 21 pontos e ocupa a oitava posição, mas poderá ser ultrapassado por várias equipes no complemento desta 17ª rodada, que nesta quarta-feira terá os confrontos Getafe x Las Palmas e Real Sociedad x Sevilla. Getafe e Real Sociedad, por sua vez, estão com 20 pontos cada e podem terminar o ano à frente do Leganés.

O Levante também convive com o risco de ser ultrapassado na continuidade desta 17ª rodada. O Espanyol vem logo atrás do clube de Valência na tabela, com 17 pontos, e na sexta-feira recebe o Atlético de Madrid, em Barcelona. O Deportivo La Coruña, com 15 pontos, pode chegar aos mesmos 18 pontos do Levante em caso de triunfo sobre o Celta, no sábado, quando também atuará como mandante.

Após fechar o ano com um decepcionante empate por 0 a 0, em casa, o Levante abrirá 2018 contra ninguém menos do que o líder Barcelona, em 7 de janeiro, no Camp Nou. Já o Leganés vai encarar o seu primeiro desafio no próximo ano contra a Real Sociedad, em casa, também no dia 7.